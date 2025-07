Homem em surto invade estabelecimento e depreda viatura da PM

Um homem de 52 anos foi detido em Guaratinguetá após invadir um estabelecimento comercial e depois depredar uma viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na avenida Presidente Vargas, por volta de 21h45 de segunda-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em surto, o homem foi detido pela PM e apresentava confusão mental e, aparentemente, estava sob efeito de entorpecentes. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas não interveio.