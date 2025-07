Pai morre na cadeia e filhos recebem R$ 100 mil de indenização

O caso ocorreu em Belo Horizonte. Na primeira instância, a 4ª Vara da Fazenda Pública havia condenado o Estado ao pagamento de R$ 50 mil, divididos em três partes iguais entre os filhos da vítima. No entanto, a defesa da família recorreu solicitando a elevação do valor, enquanto o Estado tentava reverter a condenação ou reduzir a quantia.

O governo argumentou que a morte do preso foi resultado de uma briga entre internos e que não houve falha ou omissão por parte dos agentes penitenciários. Também sustentou que o episódio foi imprevisível e que todas as providências cabíveis foram tomadas à época.

O relator do processo, desembargador Fábio Torres de Sousa, manteve o entendimento da responsabilidade do Estado, mas votou pela ampliação da indenização, considerando a gravidade do caso, a repercussão do fato na vida dos filhos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os desembargadores Áurea Brasil e Luís Carlos Gambogi acompanharam o voto do relator, fixando o novo valor da compensação moral em R$ 100 mil para cada um dos filhos do detento.