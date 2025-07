PM encerra 'fluxo' e flagra adolescentes de 14 a 17 anos bebendo

A Polícia Militar interrompeu uma festa clandestina na madrugada de domingo (29) e encaminhou quatro pessoas à delegacia após flagrar adolescentes consumindo bebidas alcoólicas. Quatro menores, com idades entre 14 e 17 anos, estavam entre os participantes.

A ocorrência foi registrada em Várzea Grande, município da Região Metropolitana de Cuiabá, no Espaço de Festa Durão. Após receber denúncias, a PM chegou ao local antes do início do evento. O organizador admitiu não ter alvará e informou que o espaço não cumpria as normas exigidas. Com isso, a realização da festa foi suspensa.