MP mira 'servidores que recebem insalubridade irregularmente'

A Prefeitura afirmou também que, "nos últimos anos", tem "recebido recorrentes documentos do Tribunal de Contas do Estado" e do MP, "todos apontando distorções nos pagamentos de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida — especialmente quanto à base de cálculo (salário base) e aos percentuais praticados".

A Prefeitura alegou que, com base "nessas recomendações, foi editado um decreto este ano com objetivo de promover a adequação, posteriormente revogado pela Câmara" (leia mais abaixo), e que "também foi contratada, por licitação, uma empresa especializada" em segurança do trabalho, "que atualmente realiza um estudo técnico detalhado para avaliar a situação e embasar as decisões da administração com base em critérios legais, técnicos e financeiros".

A Prefeitura argumentou também que, "como parte dos esforços para compensar os impactos da adequação legal", irá estruturar "um pacote de medidas de valorização funcional", que será apresentado em duas fases. "A primeira fase será anunciada nos próximos dias, com um benefício inédito e abrangente, que atenderá a todos os cerca de 6.800 servidores municipais. A segunda fase está em desenvolvimento e terá como foco os servidores que, mesmo após a primeira etapa, ainda sofrerão impacto em seus vencimentos".