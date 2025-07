Pai mata filha de 5 anos à facada no dia do aniversário

Um homem foi preso no último sábado (28), suspeito de ter matado a enteada de apenas 5 anos. A menina foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu.

O crime aconteceu em Trizidela do Vale, município localizado a cerca de 280 km de São Luís. A mãe da criança foi detida na sexta-feira (27), após admitir que presenciou as agressões cometidas pelo companheiro contra a filha, Maria Ísis. Ela foi liberada após prestar depoimento. O crime ocorreu na quinta-feira (26), data em que a criança completava 5 anos.