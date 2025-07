‘Tentei desviar’, diz motorista que atropelou menina em S. José

A Busvale, que representa as empresas de ônibus de São José dos Campos foi procurada pelo Vale 360 News, e manifestou-se por nota. “A Busvale, Associação Valeparaibana das Empresas de Transporte de Passageiros, lamenta o acidente ocorrido com um ônibus da frota da Viação Saens Peña, em São José dos Campos. Por volta das 14h20, um ônibus da linha 331 (Campo dos Alemães/Aquárius) trafegava pela Rua Antônio Abrantes da Fonseca quando uma criança que andava de bicicleta não respeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o veículo.

O motorista tentou frear, mas não houve tempo hábil para evitar o impacto. O Samu foi acionado imediatamente, e a vítima foi encaminhada consciente ao Pronto Socorro da Vila Industrial. A Viação Saens Peña está colaborando com as autoridades na investigação das causas do acidente e está em contato com a família para prestar toda a assistência necessária”.