Sem cassação: Comissão de Ética sugere censura a vereador do PL

A Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos recomendou que o presidente da Casa, Roberto do Eleven (PSD), aplique sanção de censura verbal ou escrita ao vereador Thomaz Henrique (PL), que foi acusado por um morador de cometer atos de discriminação contra a comunidade LGBTQIAP+.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O parecer da comissão cita que Thomaz infringiu dois incisos do Código de Ética dos Vereadores: "praticar ato nas dependências da Câmara que comprometa o respeito, a dignidade e as responsabilidades compatíveis com o comportamento de um representante do povo"; e "praticar ofensas físicas ou morais aos seus pares, ou a qualquer pessoa, nas dependências da Câmara, por intermédio de atos físicos ou palavras injuriosas, ou aos membros da Mesa Diretora ou das comissões e que extrapolem os limites da inviolabilidade nos termos regimentais e deste código".