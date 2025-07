’Meu amor’: namorada diz adeus a Lukinhas, morto no Vale

A morte do jovem Lucas Barros Lima Silva, de 18 anos, causou profunda comoção em Jacareí. Atirador do Tiro de Guerra 02-051, Lucas não resistiu aos ferimentos após um grave acidente de moto ocorrido no último sábado (28), envolvendo também o guarda civil municipal Matias Siqueira, que permanece em estado gravíssimo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A notícia do falecimento de Lucas foi confirmada nesta segunda-feira (30) pela família. O Tiro de Guerra de Jacareí fez uma publicação se despedindo do rapaz. Desde então, uma onda de homenagens tomou conta das redes sociais. Amigos, familiares e colegas de farda usaram seus perfis para expressar o amor, gratidão e saudade pelo jovem, que ficou conhecido por sua alegria, fé e dedicação aos amigos.