'Descanse em paz, Jorge'; ele partiu cedo, aos 52 anos, no Vale

Jorge Luis da Silva morreu aos 52 anos nesta segunda-feira (30), em Jacareí, de forma precoce. O sepultamento acontecerá nesta terça (1), a partir das 13h, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

E, como se foi cedo, Jorge Luis deixa ainda mais saudades entre os amigos e parentes. Patrícia Barbosa Farias lamentou o ocorrido e desejou força aos famíliares. "Meus sentimentos à mãe dele, dona Maria, que perdeu seu companheiro. Que Deus a console", escreveu nas redes sociais.