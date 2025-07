'Obrigado, pai, por tudo'; adeus seu Benedito, 92 anos, no Vale

Benedito Antonio Bicudo morreu neste último sábado (28), em Jacareí, aos 92 anos. E o sepultamento aconteceu no dia seguinte, na cidade da região.

Bastante conhecido na região, seu Benedito deixará muitas saudades, tanto entre parentes quanto amigos. Nas redes sociais, o filho Rafah Marcia Bicudo demonstrou todo o carinho pelos bons momentos vividos ao lado dele. "Obrigado Pai por tudo, vou te amar sempre ... Tomara que eu bata seu recorde logo logo vamos se ver", escreveu.