Devia R$ 500 mil em pensão e acabou atrás das grades

Um homem de 67 anos foi preso por deixar de pagar pensão alimentícia, acumulando uma dívida superior a meio milhão de reais. A prisão foi realizada na última sexta-feira (27) pela Polícia Civil do Paraná.

O caso ocorreu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a delegada Juliana Cordeiro, a ação faz parte de operações voltadas ao cumprimento de mandados de prisão em aberto.