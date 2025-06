Preso é achado morto dentro da cela

Um detento de 48 anos foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (1º), dentro de uma cela. Ele apresentava hematomas pelo corpo, e um colega de cela assumiu a autoria das agressões.

O caso aconteceu no Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte.