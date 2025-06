Legendário morre durante evento após sofrer convulsão

Um homem de 40 anos morreu após sofrer uma crise convulsiva durante um evento cristão realizado no último sábado (28). Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

O caso ocorreu em Rondonópolis, a cerca de 218 km de Cuiabá, durante o Track Outdoor de Potencial (TOP), atividade promovida pelo grupo Legendários.