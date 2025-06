Levou tiro de casal, tentou invadir casa, mas morreu em seguida

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido por diversos disparos feitos por um casal em uma motocicleta, sem chances de defesa. Mesmo ferido, tentou buscar socorro, mas não resistiu.

O crime ocorreu no bairro Cajuru, região leste de Curitiba. A vítima, identificada como Joélcio Mota, correu após ser baleada e invadiu uma residência nas proximidades, mas acabou falecendo antes da chegada do socorro médico.