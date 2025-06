'Momento de dor', diz Tiro de Guerra após morte Lukinhas no Vale

Foi confirmada nesta segunda-feira (30) a morte de Lucas Barros Lima Silva, jovem de 18 anos e atirador do Tiro de Guerra de Jacareí. Ele estava internado em estado grave na Santa Casa da cidade desde o último sábado (28), após se envolver em um grave acidente de moto que também vitimou o GCM Matias Fernandes de Freitas Siqueira, de 36 anos.

A confirmação do falecimento foi feita pela família de Lucas. O Tiro de Guerra de Jacareí, o TG 02-051 em nota publicada nas redes sociais, lamentou a morte do rapaz. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar este momento de luto”, diz o comunicado. O texto ainda ressalta que o jovem “permanece vivo entre todos os que tiveram a honra de conviver com ele”.