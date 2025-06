URGENTE: Após acidente, Lukinhas tem morte confirmada no Vale

Lucas Barros Lima Silva, de 18 anos, morreu no fim da tarde desta segunda-feira (1º), dois dias e meio após se envolver em um grave acidente de moto em Jacareí. Internado em estado gravíssimo na Santa Casa do município, o jovem teve traumatismo craniano e, segundo a família, não apresentou evolução clínica. Diante do quadro irreversível, os médicos decidiram desligar os aparelhos que o mantinham vivo.

A informação foi confirmada pela família. Até o início da noite, ainda não haviam sido divulgados detalhes sobre velório e sepultamento.