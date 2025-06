Mulher mata o marido a facada e vai tomar uma cerveja no barzinho

Após matar o marido, uma mulher foi presa tomando cerveja com a faca usada no crime na cintura.

O crime aconteceu em Cambira (PR), na noite do último sábado (28). O homem de 41 anos foi assassinado pela esposa com golpes de faca, por volta das 22h, na residência do casal. A esposa, logo após o assassinato, foi para uma loja de conveniência, onde pediu uma cerveja.