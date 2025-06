São José reduz em 95% os casos de dengue e homenageia servidores

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Prefeitura de São José dos Campos apresentou, nesta segunda-feira (30), o balanço das ações de combate à dengue realizadas no primeiro semestre de 2025. O evento, realizado no Centro de Formação do Educador, reuniu autoridades, lideranças comunitárias, imprensa e convidados, e foi marcado por homenagens a aproximadamente 600 servidores municipais que atuaram diretamente na contenção da doença.

Entre as semanas epidemiológicas 1 e 26, os casos confirmados de dengue despencaram de 80.176 em 2024 para 4.615 em 2025, uma redução de 95%. O número de óbitos também caiu significativamente: de 95 para apenas 3. Os dados são do painel de monitoramento do Governo do Estado de São Paulo.

O balanço também apresentou os números operacionais da campanha. Ao todo, mais de 550 mil visitas domiciliares foram realizadas para identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Cerca de 160 mil imóveis receberam nebulização, enquanto a Operação Casa Limpa recolheu 23,6 toneladas de materiais descartados com potencial de proliferação do vetor.

O uso de tecnologia foi outro destaque da força-tarefa: drones foram utilizados em 33 aplicações de inseticidas em áreas de difícil acesso. O carro fumacê foi acionado em 94 ocasiões, cobrindo uma área total de 50 km² e alcançando aproximadamente 160 mil residências. Além disso, foram realizadas cerca de 600 aplicações com fumacê manual. As rotas e datas das operações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.

Reforço nas ruas e novas doações