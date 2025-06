VÍDEO: Bombeiros salvam bebê engasgado em Pindamonhangaba

Um casal desesperado chegou ao quartel do Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba na tarde de sábado (28) com o filho de um ano inconsciente. A criança havia engasgado com secreções e convulsionado devido a uma forte febre.

Os bombeiros agiram rapidamente, realizando manobras de desengasgo e reanimação. A equipe conseguiu desobstruir as vias aéreas do bebê, que recuperou a consciência e começou a chorar. Ainda sonolento, o menino foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia para avaliação médica completa.