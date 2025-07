São José chega a 4.700 empregos no ano, a 8ª melhor marca de SP

A cidade de São José dos Campos registra 4.711 postos de trabalho abertos de janeiro a maio de 2025 e marca o 8º melhor resultado de todo o estado de São Paulo.

No Vale do Paraíba, o município foi responsável por 37,39% de todo o saldo positivo da região, de 12.601 postos de trabalho, número que desconsidera o saldo negativo de oito cidades do Vale.