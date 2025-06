No Vale: 'Deus pode ressuscitar o meu filho', diz mãe de Lucas

A mãe de Lucas Barros, de 18 anos, emocionou as redes sociais nesta segunda-feira (30) ao compartilhar, no meio da tarde, um novo vídeo em que atualiza o estado de saúde do filho, internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Jacareí após um acidente de moto. Em seu depoimento, ela revelou que o procedimento inicialmente previsto para as 19h foi antecipado, mas afirmou que os aparelhos que mantêm o jovem vivo continuarão ligados até o horário programado.

“A informação que nós temos é que os aparelhos vão ficar ligados até as sete horas de hoje. Eu acredito que, se Deus quiser ressuscitar meu filho, Ele pode”, declarou, visivelmente abalada, mas mantendo a fé em um desfecho positivo. “Ainda precisamos de um milagre”, completou.