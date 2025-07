Cinco cidades da RMVale geram 75% do saldo positivo da região

Juntas, São José dos Campos (4.711 empregos no ano), Taubaté (2.032), Jacareí (1.048), Guaratinguetá (1.014) e Pindamonhangaba (629) alcançaram 9.434 postos de trabalho abertos em 2025, maior parte do saldo positivo da região, de 12.601.

Cinco cidades do Vale do Paraíba foram responsáveis por 75% do saldo positivo de emprego da região em 2025, de janeiro a maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O saldo positivo do Vale foi alcançado por 31 cidades. Outros oito municípios encerraram o período com saldo negativo. Com isso, a região fechou o período de janeiro a maio com 11.072 empregos gerados – diferença entre o saldo positivo e o negativo.

São José foi responsável por 37,39% do saldo positivo da região, com 4.711 postos de trabalho abertos de janeiro a maio. Taubaté conseguiu uma participação de 16% do total do saldo positivo do Vale, com 2.032 empregos.

O Vale gerou 1.443 empregos no mês de maio e alcançou saldo de 11.072 postos de trabalho nos primeiros cinco meses do ano, segundo dados do Caged.