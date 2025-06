Matias, GCM de São José, sofreu traumatismo craniano e na coluna

O guarda civil municipal Matias Fernandes de Freitas Siqueira, de 36 anos, segue internado em estado grave após sofrer um grave acidente de moto na manhã do último sábado (28), em Jacareí. Ele atua na corporação de São José dos Campos e teve lesões severas após a colisão com outra motocicleta, conduzida por um jovem de 18 anos, atirador do Tiro de Guerra de Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta das 5h50 no cruzamento entre a avenida Siqueira Campos e a rua General Carneiro, no Jardim Mesquita. Segundo o boletim de ocorrência, as motos trafegavam em sentidos opostos e colidiram no cruzamento. Inicialmente, foi informado que os semáforos estavam em modo de alerta, mas a informação foi corrigida posteriormente por um agente da Guarda Municipal: os sinais estavam operando normalmente no momento da colisão.