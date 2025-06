RMVale gera 1.443 empregos em maio e tem saldo de 11 mil no ano

O Vale do Paraíba gerou 1.443 empregos no mês de maio e alcançou saldo de 11.072 postos de trabalho nos primeiros cinco meses do ano, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta segunda-feira (30).

Maio é o quarto mês do ano com saldo positivo de empregos, exceção a janeiro (-256). Os demais geraram mais vagas na região: 4.243 (fevereiro), 1.668 (março) e 3.974 (abril).