VÍDEO: Pinguim surpreende banhistas ao nadar entre eles na praia

Um pinguim foi avistado nadando próximo à orla da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (29). O animal, que pertence à espécie pinguim-de-magalhães, chamou a atenção de banhistas e frequentadores da praia.

É comum que esses animais apareçam no litoral brasileiro nesta época do ano, quando migram das Ilhas Malvinas em busca de alimento. No entanto, a presença do pinguim em uma praia tão movimentada como o Arpoador é considerada incomum.