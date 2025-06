Gari morre após consumir 13 doses de cachaça em aposta

Diego Maradona Silva, 36 anos, gari terceirizado em Remanso (BA), morreu após participar de uma perigosa aposta de consumo de cachaça em um bar local. O trabalhador ingeriu 13 copos da bebida durante o desafio, realizado na última semana, e não resistiu.

Pai de dois filhos autistas (11 e 5 anos) e com esposa grávida de sete meses, Diego já enfrentava problemas com alcoolismo, segundo familiares. Em vídeo divulgado à imprensa, a prima Tais Martins relatou a indignação da família: "Ele foi incentivado a beber em troca de uma garrafa. Quando passou mal, ninguém o socorreu a tempo".