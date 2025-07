Professora pede ajuda para reformar apartamento incendiado em SJC

A professora Ana Luiza de Andrade, 32 anos, faz uma campanha de arrecadação de dinheiro para reformar o apartamento incendiado em São José dos Campos. O imóvel terá que ser inteiramente reformado.

O fogo começou no quarto de dormir da professora, no bairro Santa Inês 3, na região leste da cidade, na noite da última terça-feira (24). Ela mora no quarto e último andar de um condomínio com vários blocos de apartamento.