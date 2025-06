Sérgio chega a 6 meses com 1.000 famílias a menos no Mesa Taubaté

Embora tenha havido um aumento no número de beneficiários nos últimos dois meses, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) completou seis meses de mandato com uma redução de mais de 1.000 famílias atendidas no programa de transferência de renda do município, o Cartão Mesa Taubaté.

Em dezembro de 2024, no último mês do governo do ex-prefeito José Saud (PP), eram 3.725 beneficiários. Esse patamar foi mantido em janeiro de 2025, no primeiro mês do governo Sérgio, quando 3.733 famílias foram atendidas.