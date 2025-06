URGENTE: Criança é atropelada por ônibus na zona sul de São José

Uma criança de aproximadamente de 9 anos foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo municipal em São José dos Campos.

De acordo com informações, o acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (30), na rua Mário Antônio Abrantes da Fonseca, nas proximidades da UPA do Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.