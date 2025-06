Empresário é preso suspeito de agredir e expulsar mãe de casa

Um empresário de 57 anos foi preso suspeito de agredir verbalmente e expulsar de casa a própria mãe, de 80 anos, no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Minas Gerais. A vítima foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

A idosa contou que tem sido alvo de agressões físicas e psicológicas por parte do filho há algum tempo. Nesse domingo, ela saiu para uma caminhada e, ao voltar, foi impedida de entrar na residência pelo familiar, que tomou sua chave e disse que ela não entraria mais na casa.