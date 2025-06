Grávida é morta na frente dos filhos ao tentar defender o marido

Grávida de três meses, a jovem Tauane Fonseca Costa, de 24 anos, foi morta a tiros na frente dos filhos ao tentar defender o marido.

O caso aconteceu em Camaçari (BA), na madrugada deste último domingo (29). A jovem foi morta por três homens armados.