Homem cai de altura de 4 metros em telhado de feira de Ubatuba

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado na manhã desta segunda-feira (30), por volta de 8h15, para uma vítima de queda na avenida Iperoig.

No local, um homem de 48 anos havia caído do telhado de uma edificação, de uma altura aproximada de 4 metros. O trabalhador apresentava sangramento na face e estava desorientado.