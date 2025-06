Três adultos e criança de 2 anos morrem em acidente com caminhão

Uma criança e três adultos morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (30), em João Monlevade (MG).

O caso aconteceu na BR-262, por volta das 7h30, na altura do Km 196, e envolveu um carro e um caminhão, que se chocaram frontalmente.