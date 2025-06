'Cheia de sonhos', Vitória é morta na frente do filho de 5 anos

"Era uma menina cheia e sonhos".

É desta forma que a família descreve a jovem Vitória Colombo, de 24 anos, que foi morta pelo companheiro na frente do filho, de apenas 5 anos.

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (28), em Riozinho, um pequeno município no Rio Grande do Sul.