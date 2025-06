Força, Lukinha: 'Precisamos de um milagre', diz mãe no Vale; VEJA

A mãe do jovem Lucas Barros gravou um depoimento emocionante, compartilhado pelas redes sociais, dizendo que o rapaz precisa “de um milagre” para sobreviver após graves ferimentos em um acidente de moto ocorrido no sábado (28).

Na noite de domingo (29), familiares e amigos realizaram uma vigília de oração em frente à Santa Casa de Jacareí, no Vale do Paraíba. Lucas está internado em estado grave após o acidente.