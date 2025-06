Conexão Juventude atrai multidão com arte, esporte e lazer em SJC

A 6ª edição do Conexão Juventude reuniu uma grande multidão na Farma Conde Arena, na região oeste de São José dos Campos, neste domingo (29). Com entrada gratuita, o evento ofereceu uma tarde repleta de atrações culturais, esportivas, de lazer e prestação de serviços à população.

No palco principal, a cantora Allycia Rodriguez animou o público com um repertório voltado ao sertanejo. O tradicional Aulão de Dança, embalado pelo DJ Romarinho, garantiu o ritmo e a movimentação da plateia ao longo da programação.