Paciente de clínica da Unitau recebe vídeo de Hugo, do Timão

O jovem Kauã dos Santos Carvalho, de 14 anos, ganhou um impulso extra no tratamento de ortostatismo que realiza na Clínica de Fisioterapia da Unitau (Universidade de Taubaté). Ele recebeu um vídeo do seu ídolo, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, o incentivando a não desistir de seus sonhos.

O goleiro do Corinthians enviou o vídeo após alunas do curso de Fisioterapia, que atuam na clínica, gravarem uma mensagem do Kauã ao ídolo e postarem no Instagram.