VÍDEO: Corintiano é agredido com pá por palmeirenses em briga

Uma discussão entre vizinhos após uma partida do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes terminou em agressões violentas e disparos no bairro de Perus, zona norte de São Paulo.

Segundo a polícia, um torcedor do Corinthians teria provocado palmeirenses da vizinhança e acabou espancado com socos, pauladas e golpes com uma pá. Um amigo da vítima foi baleado ao tentar separar a briga.