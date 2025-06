Filho contrata ladrões para roubar casa do pai, major da PM

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o relato das vítimas, dois ladrões destrancaram o portão com a chave e entraram na casa, onde renderam as vítimas. Eles roubaram um revólver calibre .38, além dos documentos de uma caminhonete, uma carteira com R$ 400 e munições. Agredido, o major teve três costelas fraturadas e uma lesão no nariz.

Após a fuga, os criminosos foram localizados e presos pela Polícia Militar. Aos policiais, eles disseram ter sido contratados pelo filho das vítimas, que havia lhes contado a rotina dos pais. A família do major contou que o filho dele se mudou para Roraima um dia após fazer contato e contratar os criminosos.

*Com informações do jornal O Tempo.