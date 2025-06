VÍDEO: Policiais salvam bebê de 10 meses engasgada em São José

Policiais militares do 46° BPM/I (Batalhão da Policia Militar do Interior) salvaram uma bebê de apenas 10 meses que estava engasgada, em São José dos Campos.

Eles estavam de serviço na base do batalhão quando foram surpreendidos por uma mãe desesperada, que procurou ajuda com sua bebê de 10 meses que estava sufocada com algo na boca.