Neto de 13 anos mata a avó e atira no avô após ficar sem celular

Um menino de apenas 13 anos matou a avó e tentou matar o avô após ter o celular retirado por ver vídeos impróprios.

O adolescente ficou revoltado por ficar sem o telefone e decidiu matar os avós.