Força, Matias: GCM de SJC luta pela vida após acidente no Vale

O acidente aconteceu por volta das 5h50, no cruzamento entre a avenida Siqueira Campos e a rua General Carneiro, no bairro Jardim Mesquita.

O guarda municipal Matias Fernandes de Freitas Siqueira, de 36 anos, que atua em São José dos Campos, luta pela vida após se envolver em um grave acidente na manhã do último sábado (28), em Jacareí. A moto do GCM chocou-se contra outra motocicleta, conduzida por um jovem atirador do Tiro de Guerra de Jacareí.

De acordo com o boletim de ocorrência, as motos trafegavam em sentidos distintos e acabaram colidindo no cruzamento. Inicialmente foi informado que os semáforos estariam em modo de pisca-alerta, porém, segundo retificação posterior de um agente da Guarda Municipal, os equipamentos estavam operando normalmente no momento do acidente.

Matias conduzia uma motocicleta Yamaha/Fazer 250, enquanto Lucas Barros Lima Silva, de 18 anos, pilotava uma Honda CG 160 Titan. Ambos foram socorridos com ferimentos graves e levados para a Santa Casa de Jacareí por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um dos atendimentos foi feito pela unidade, com acompanhamento médico.

A moto de Matias foi recolhida para a sede da Guarda Municipal de Jacareí, onde passará por perícia. Já a motocicleta conduzida por Lucas foi retirada do local por um familiar e também será submetida a análise pericial posteriormente.