Polícia investiga denúncia de erro médico em Santa Casa do Vale

A Polícia Civil vai investigar denúncia de erro médico na Santa Casa de Ubatuba após uma paciente ter relatado falha no diagnóstico inicial de fraturas, que só foram confirmadas dias depois em novos exames.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência na delegacia da cidade, na sexta-feira (27), e poderá ser desdobrado em responsabilidade criminal ou administrativa, dependendo da análise dos documentos médicos apresentados pela vítima.