Vídeo mostra assaltantes abordando dono de Porsche, que atira

O caso aconteceu na tarde de sábado (28) no bairro Vila Gilda, em Santo André, no ABC Paulista.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois criminosos em duas motos participam de um assalto a um empresário, que chegava em casa com sua filha dirigindo um Porsche. A vítima reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos.

Os suspeitos seguiam o carro esportivo e, no momento em que o empresário estacionou na frente do condomínio, um dos criminosos anunciou o assalto através da janela onde estava a jovem, que entregou os aparelhos celulares.

O criminoso ordenou que o homem não desligasse o carro. O empresário, que possui certificado de registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), desembarcou do veículo e, na sequência, o segundo assaltante ordenou que ele erguesse a camiseta, momento em que o empresário reagiu e efetuou quatro disparos contra os criminosos, que revidaram e fugiram do local.

Os tiros atingiram a guarita do condomínio, que ficou com os vidros estilhaçados, e a lateral traseira esquerda do Porsche. As vítimas do assalto não se feriram. A polícia suspeita que pelo menos um dos criminosos fugiu ferido.