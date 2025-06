VÍDEO: Dono de Porsche reage a assalto e troca tiros com ladrões

Um empresário reagiu a um assalto e trocou tiros com criminosos na tarde de sábado (28) no bairro Vila Gilda, em Santo André, no ABC Paulista. O homem chegava em casa dirigindo um Porsche, com a filha, quando foi abordado por dois criminosos em duas motos.

Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação. Os suspeitos seguiam o carro esportivo e, no momento em que o empresário estacionou na frente do condomínio, um dos criminosos anunciou o assalto através da janela onde estava a jovem, que entregou os aparelhos celulares.