VEJA: Ladrão é ferido após tentar assaltar PM de folga com esposa

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante após tentar roubar um policial militar de folga, na noite de sábado (28), na rua dos Morais, em Pinheiros, zona oeste da capital.

Policiais militares e a Guarda Civil foram acionados para atender a ocorrência. No local, a vítima, um policial militar de 28 anos, relatou que estava de folga e caminhando com a sua esposa, quando o criminoso desceu de uma moto, armado e anunciou o assalto. O PM interveio e houve troca de tiros. Na sequência, o criminoso fugiu.