Semana começa com chuva e queda na temperatura na RMVale

A semana começa no Vale do Paraíba com mudança no tempo, após sol e calor no final de semana. A segunda-feira (30) marca o início de um período de queda nas temperaturas e chuva na maioria das cidades.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, um sistema de baixa pressão localizado no oceano possibilitou o aumento da umidade do ar na maior parte do estado.