Motociclista morre após colisão com guincho no Litoral Norte

Foram acionadas a perícia técnica, carro de cadáver e o delegado de plantão para atendimento ao local do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Após analisar os fatos, especialmente os vestígios deixados na prancha do guincho, segundo o boletim de ocorrência, aparentemente a motocicleta apenas resvalou transversalmente no final da prancha do guincho. Diante dessa constatação, a versão do motorista do caminhão foi considerada “verossímil” pela polícia.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, não é possível afirmar que o motorista do guincho tenha agido com culpa – imperícia, imprudência ou negligência. Por isso, não foi registrada a prisão em flagrante do condutor. O caso segue em investigação por meio de inquérito policial. A motocicleta da vítima foi apreendida.