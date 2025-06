Família se despede de Darci Hasmann, morto em acidente no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Darci foi velado no domingo (29), a partir das 6h30, no Velório Municipal de Guaratinguetá. O sepultamento ocorreu às 13h, no Cemitério Municipal do Pedregulho.

Darci morreu em um acidente na estrada vicinal Tancredo Neves, próximo ao Hotel Sete Lagos, ligação com a zona rural de Guará, após a colisão de uma caminhonete em uma árvore.

De acordo com o Samu, que atendeu a ocorrência, o Corpo de Bombeiros também foi acionado em razão de a vítima estar presa nas ferragens.