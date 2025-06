Câmeras do CSI flagram homem fugindo com carne roubada em S. José

Um homem foi preso após roubar uma peça de carne de um estabelecimento comercial na Vila Industrial, na região leste de São José dos Campos. A prisão aconteceu na manhã de domingo (29).

Por volta das 10h45, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados que havia ocorrido um roubo em estabelecimento comercial. Os policiais receberam as características físicas e vestimentas do autor.